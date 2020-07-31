شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يشغلون 95% في 170 فندقا وقرية سياحية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل 170 فندقا وقرية سياحية بالبحر الأحمر، الآلاف من المصريين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي حصلت على شهادة السلامة الصحية من وزارتي الصحة والسياحة، لاستقبال نزلاء بعد اجتياز لجان من السياحة والصحة وغرفة الفنادق تطبيق الإجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال ٥٠٪ فقط من الإشغالات التي أقرتها وزارة السياحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

أعلنت الفنادق والقرى السياحية بمدينة الغردقة أنها كاملة العدد أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك حسب الحجوزات المؤكدة وسط ارتفاع في أسعار الإقامة لأول مرة منذ إعادة تشغيل الفنادق منذ إعادة فتحها منتصف مايو الماضي حيث وصل سعر الغرفة في عدد من القرى السياحية الشهيرة إلى نحو ٣ آلاف جنيه للإقامة الشاملة للغرفة المزدوجة.

وكشف عدد من مديري الفنادق أن السائحين الأجانب تتراوح اشغالاتهم ما بين ٣ إلى ٥ ٪ في عدد قليل من الفنادق ومعظمهم بمدينة الغردقة والباقي من إشغالات من المصريين التي تمثل نحو ٩٥٪ .

وكلفت وزارة السياحة لجان تفتيش من وزارتي الصحة والسياحة للتفتيش على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ولمراقبة الخدمات المقدمة للنزلاء المصريين والتفتيش على جودة الأغذية والمشروبات وضوابط التشغيل لمواجهة انتشار فيروس كورونا خاصة خلال العيد.

فيما يتواصل تنفيذ قرار إغلاق الشواطئ العامة على مستوى البحر الأحمر، واستمرار عمل الرحلات البحرية بطاقة تشغيل٥٠ ٪ لمواجهة انتشار كورونا.

وأكد تامر مرعي وكيل وزارة الصحة عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين نزلاء الفنادق والقرى السياحية، بالإضافة إلى عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بالغردقة.

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وأضاف «مرعي»، أن إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة شنت حملات مكثفة ويومية ومتكررة، كذلك المحلات التجارية ومنتجاتها المغلفة والمعبأة، وتقوم الحملات بأخذ عينات من المنتجات في كل المحلات، لإرسالها إلى المعامل المركزية ومعرفة مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.