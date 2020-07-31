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مواطنون يؤدون صلاة العيد فوق أسطح المنازل بالمنيا.. و«الأوقاف» لم نرصد أي مخالفات

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص مواطنون في المنيا، على افتراش أسطح المنازل وأداء صلاه عيد الأضحى المبارك بين أفراد الأسرة والعائلة، مراعين التباعد للوقاية من وباء «» المستجد، وجلس المواطنون يكبرون حتى موعد أداء الصلاة دون الخطبة.

وأعلن الشيخ محمود توفيق، مدير شؤون المساجد بمديرية أوقاف المحافظة، عدم تلقي غرفة العمليات بالمديرية رصد أي مخالفات، مؤكدا التزام المساجد بقرار الغلق.

فيما شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على تواصل تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية والصيدليات، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك، الطب البيطري، التفتيش الصيدلي، وعدد من الجهات المعنية، وذلك ضبط الأسواق خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك .

كما شدد المحافظ، على اتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة .

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