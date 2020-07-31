شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يؤدون صلاة العيد فوق أسطح المنازل بالمنيا.. و«الأوقاف» لم نرصد أي مخالفات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حرص مواطنون في المنيا، على افتراش أسطح المنازل وأداء صلاه عيد الأضحى المبارك بين أفراد الأسرة والعائلة، مراعين التباعد للوقاية من وباء «كورونا» المستجد، وجلس المواطنون يكبرون حتى موعد أداء الصلاة دون الخطبة.
وأعلن الشيخ محمود توفيق، مدير شؤون المساجد بمديرية أوقاف المحافظة، عدم تلقي غرفة العمليات بالمديرية رصد أي مخالفات، مؤكدا التزام المساجد بقرار الغلق.
فيما شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على تواصل تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية والصيدليات، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك، الطب البيطري، التفتيش الصيدلي، وعدد من الجهات المعنية، وذلك ضبط الأسواق خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك .
كما شدد المحافظ، على اتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
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