شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ السعودية على التنظيم الدقيق والناجح للحج في وجود «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، على التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام الذي واكب ظروفا استتثنائية بسبب جائحة فيروس «كورونا».

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن ذلك عكس مدى قدرة المملكة وخبرتها الواسعة وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية، ولتمكين المسلمين بأداء مناسك فريضة الحج، بعد تطبيق إجراءات احترازية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم.