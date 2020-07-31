شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يفتتح كوبري بالدقهلية وآخر بالقليوبية تسهيلا على المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الجمعة، كوبري أسنيت باتجاه المنصورة/ بنها بمحافظة القليوبية، الذي نفذته شركة النيل العامة للطرق والكباري، أمام حركة المرور، وسبق تشغيل اتجاه بنها/ المنصورة منه منذ عدة شهور، ويدخل ضمن مشروع تطوير طريق بنها/ المنصورة، كما افتتح كوبري دكرنس بمحافظة الدقهلية أمام حركة السيارات والمركبات، وذلك تسهيلا على المواطنين خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لوزير النقل بمحافظتي القليوبية والدقهلية، والتي رافقه خلالها عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وبدأت الجولة بتفقد مشروع رفع كفاءة طريق بنها/ المنصورة الذي يبلغ طوله 73 كم ويشمل إنشاء 5 كباري لحل التقاطعات السطحية تم الانتهاء من تنفيذها جميعا وتشغيلها أمام حركة السيارات والمركبات.

وأكد الوزير أن الانتهاء من الكباري الخمسة بطريق بنها/ المنصورة وهي كباري أسنيت وكفر شكر وصهرجت وبشلا وطنامل، سيساهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل للأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة، وكذلك تقليل استهلاك الوقود للسيارات المارة به، مع القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذه الكباري.

وأشار إلى ضرورة الحرص على استمرار عمليات النظافة بالطريق واستغلال أسفل الكباري في أنشطة تجارية تساهم مواردها في أعمال الصيانة، مع الحفاظ على الشكل الجمالي والحركة المرورية أسفل الكباري.

وأوضح وزير النقل أنه يجري حاليا إنشاء طريق جديد في البر الشرقي من الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتى المنصورة، حيث تم البدء في المرحلة الأولى من بنها حتى ميت غمر ليكون اتجاه المرور من القاهرة إلى المنصورة بواقع 4 حارات ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة للقاهرة 4 حارات.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من أعمال الطرق بمشروع تطوير طريق بنها المنصورة والتي وصلت إلى مراحلها النهائية سيشعر المواطن بنقلة نوعية كبيرة في مستوى السيولة المرورية بالطريق، لافتا إلى أن رفع كفاءة الطريق سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.

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وهنأ الوزير، أهالي محافظة الدقهلية بفتح كوبري دكرنس العلوي أمام حركة المرور، مشيرا إلى أن تكلفته الإجمالية تبلغ 456 مليون جنيه، ويبلغ طوله 1250م، ويشمل إنشاء كوبري علوي أعلى فم البحر الصغير متقاطعا مع طريق دكرنس بطول 950 مترا طوليا باتجاه المنصورة/ دمياط بعرض 12م، كما يوجد مطلع ومنزل من وإلى دكرنس بطول 300 متر وعرض 16 مترا، وسيساهم في حل مشكلة التقاطع بين طريق المنصورة/دكرنس/ المطرية والمار بسبعة مراكز، وربط محاور الحركة بين محافظات الشرقية والدقهلية وبورسعيد ودمياط.