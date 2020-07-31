شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون بالشرقية يقيمون صلاة عيد الأضحى فى الساحات بالمخالفة لقرار الحكومة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى بمحافظة الشرقية، صورا لبعض الأشخاص خلال إقامة صلاة عيد الأضحى فى مركز أبومنشاة أبوعمر بالشرقية، حيث قام بعض الأشخاص بغلق أحد الشوارع وإقامة صلاة فى الخلاء بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بمنع صلاة العيد فى تجمعات نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان نقل ”الخليج 365” بثا مباشرا لصلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد الفتاح العليم بحضور عدد محدود من المصلين، وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعى والإجراءات الوقائية، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر.

وشددت وزارة الأوقاف على عدم السماح لدخول أى مصلين، إلا الذين تم تحديدهم من العاملين بالوزارة وفريق الإذاعة المكلف بنقل الصلاة على الهواء مباشرة والالتزام بغلق أبواب المسجد.

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كما شددت الوزارة على المصلين الذين سيؤدون الصلاة بالمسجد ممن سيتم تحديدهم بضرورة ارتداء للكمامة، ومراعاة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات، مع إحضار المصلى الشخصى قبل دخول المسجد.