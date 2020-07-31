شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة صلاة العيد وإلقاء الخطبة في المنيا بالمخالفة لقرار الحكومة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد التواصل الاجتماعى بمحافظة المنيا فيديو لأحد الأشخاص أثناء إلقاء خطبة صلاة عيد الأضحى فى الخلاء، رغم قرار رئيس الوزراء بمنع صلاة العيد فى تجمعات نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان نقل ”الخليج 365” بثا مباشرا لصلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد الفتاح العليم بحضور عدد محدود من المصلين، وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعى والإجراءات الوقائية، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر.

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وشددت وزارة الأوقاف على عدم السماح لدخول أى مصلين إلا الذين تم تحديدهم من العاملين بالوزارة وفريق الإذاعة المكلف بنقل الصلاة على الهواء مباشرة والالتزام بغلق أبواب المسجد.

كما شددت الوزارة على المصلين الذين سيؤدون الصلاة بالمسجد ممن سيتم تحديدهم بضرورة ارتداء للكمامة، ومراعاة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات، مع إحضار المصلى الشخصى قبل دخول المسجد.