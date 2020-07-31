شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار قوات الانتشار السريع والخدمات المرورية بكافة طرق ومحاور القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، العديد من الأقوال الأمنية ورجال المرور بكافة الطرق لتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشال فيروس كورونا المستجد.

وعززت مديرية أمن القاهرة ، من انتشار قوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية بنطاق العاصمة، والدفع بعناصر الشرطة النسائية بمناطق وسط البلد، وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.

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كما تطبق مديرية الأمن، الخطة المرورية على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الاستعداد القصوى وتنفيذ الخطط الأمنية وتحقيق الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع تزامناً مع أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1441ه، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة.