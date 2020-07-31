شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد مرسى ماسبيرو النهرى وموقف النقل العام بالتحرير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مرسى ماسبيرو النهرى، للاطمئنان على إجراءات الغلق واتخاذ كافة التدابير لمنع التجمعات، بالتزامن مع غلق الحدائق والمتنزهات.

كما تفقد محافظ القاهرة موقف النقل العام بميدان عبد المنعم رياض، لمتابعة عمل اتوبيسات النقل العام ومنع التزاحم، والتوجيه بدفع المزيد من الحافلات لمنع التزاحم.

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة امس مجزر البساتين الآلي لمتابعة استعداد المجزر لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى.

واطمأن المحافظ خلال جولته على اتخاذ الإجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، كما تحدث مع عدد من الجزارين عن أسعار اللحوم الحية وبعد الذبح مطالبًا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيًا.

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كما تفقد المحافظ أقسام المجزر المختلفة ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.

وأكد محافظ القاهرة على توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة .