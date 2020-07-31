الأوقاف: بدء ذبح أضاحى "مشروع صكوك الوزارة" بمجزر أبو سمبل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن عملية ذبح أضاحي "مشروع صكوك أضاحى الأوقاف" انطلقت من مجزر أبي سنبل عقب انتهاء صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة،بإشراف كامل من فريق عمل إدارة أوقاف (أبو سمبل) التابعين لوزارة الأوقاف، وبمشاركة الطب البيطرى ووزارة التموين .

وأكد وزير الأوقاف في - تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - اليوم الجمعة،أن مدير مديرية أوقاف أسوان الدكتور محمد عزت وفريق العمل بالمديرية يقومون بالمشاركة مع فريق الطب البيطري، ووزارة التموين بالإشراف على عملية الذبح نذ انتهاء صلاة عيد الأضحى المبارك وطوال اليوم وأيام التشريق ، لافتا غلى ان غرفة عمليات الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني ، وعضوية كل من: الدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم ، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة ، والدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام متابعة التكليفات، وعبد الحميد عمر مدير عام مكتب الوزير ، ورفيق إبراهيم القاضي مدير عام المكتب الفني ، تتابع عن كثب سير العمل الدعوي وخطبة عيد الأضحى المبارك ، وخطبة الجمعة ، ومتابعة مشروع صكوك الأضاحي ، وذبح الأضاحي في الوقت الشرعي للذبح ، وجمع جلود الأضاحي ، وأيضا تقوم بمتابعة تنفيذ التعليمات بشأن التزام الحياد في الانتخابات القادمة لمجلس الشيوخ .

وقال وزير الأوقاف، إن شراء الأضحية والمشاركة في مشروع صكوك الأضاحي الذي تقوم به بعض الجهات المسئولة بالدولة مازال قائما أمام المضحين لأخذ الثواب العظيم وإحياء سنة الخليل إبراهيم عليه السلام والحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، مؤكدا أن يقوم بشراء صكوك الأضاحي من أي جهة من الجهات التي توزع اللحوم كاملة على الفقراء ، ومنها صكوك أضاحي الأوقاف له أجر عظيم ، لأنه جعلها كاملة خالصة لله (عز وجل) بتوزيعها كاملة على الفقراء والمستحقين ، حيث يقول الحق سبحانه : " وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ".

وأضاف وزير الأوقاف ، إن الوزارة تواصل تلقي الصكوك للراغبين في المشاركة في شعيرة الأضحية خلال يوم العيد وأيام التشريق ، سواء من خلال الدخول على خدمة فوري: (تبرعات – صكوك – الأوقاف) أو الدفع مباشر في أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط ١٨٠٠ جنيه.

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يذكر أن وزير الأوقاف ، كان قد قرر زيادة نسبة المتعاقد عليه من رؤوس المواشي وكمية اللحوم التي تعاقدت عليها الوزارة مع وزارة التموين بعد الإقبال الشديد على شراء صكوك أضاحي الأوقاف وثقة جموع الشعب المصري في مؤسسات الدولة المصرية وفي مشروع صكوك أضاحي التي تقوم عليها الوزارة ، حيث اتفق مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ، على رفع التعاقد بين الوزارتين من 700 طن إلى 1000 طن لحوم بنحو خمسة آلاف رأس من العجول يتم ذبحها وفق التوقيت الشرعي للأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك وحتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق.