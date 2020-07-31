شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الزمالك والمهندسين يحتفلون بأول أيام العيد بمسيرة دراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل شباب وفتيات من الزمالك والمهندسين بأول أيام عيد الأضحى المبارك بطريقتهم الخاصة، حيث نظموا مسيرة بالدرجات، ليتجولوا فى شوارع المنطقتين بدراجاتهم .

وخلال مسيرتهم أمسك البعض منهم "بلاليين" فى إشارة لفرحة العيد، كما ألقوا التحية على المارة، خلال مسيرتهم.

فى سياق متصل، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن هذا العام هو استثنائي على الأمة الإسلامية والعالم أجمع مشيراً إلى أن الدولة لم تدخر جهداً فى وضع الخطط الاستباقية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا بإطلاق حملات التوعية لجميع فئات المجتمع، مشدداً على ضرورة التكاتف والتعاون لتجاوز هذه الفترة العصيبة من أجل حماية الوطن والمواطنين .

وناشد محافظ الجيزة المواطنين باتخاذ الإجراءات الآمنة التي حددتها وزارة الصحة ويجب إتباعها للحد من إنتشار فيروس "كورونا" خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تتمثل في المحافظة على مسافة التباعد الإجتماعي بين الأفراد على ألا تقل عن 1 متر وارتداء الكمامة المصنعة من القماش مع إتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها وإزالتها والتخلص منها .

وفى القاهرة، رفعت المحافظة حالة الطوارئ فى كافة قطاعاتها خاصة الخدمية لاستقبال عيد الأضحى ، مع وضع خطة للعمل خلال أيام العيد، منها، تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة بكل إدارة، و تخصيص الرقم الساخن 15496 لتلقى شكاوى المواطنين وبلاغاتهم، وتخصيص أرقام تليفونات (23646120 _ 23649474 ) لتلقى أى شكوى أو بلاغ عن أى مخالفات.



احتفال الشباب بالدراجات



احتفال بعيد الأضحى



الاحتفال والفرحة بالعيد



الاحتفال بالعيد (2)



الاحتفال بالعيد



التنزة بالدراجات



الدراجات

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العيد فرحة



العيد



تزين الدراجات



ركوب الدراجات فى العيد



سيلفى العيد



شاب يقود الدراجة



شباب يحتفلون بالعيد



عيد الأضحى المبارك



فرحة الشباب بالعيد



فرحة العيد



فرحة بعيد الأضحى المبارك



فرحة عيد الأضحى المبارك