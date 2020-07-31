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شباب الزمالك والمهندسين يحتفلون بأول أيام العيد بمسيرة دراجات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل شباب وفتيات من الزمالك والمهندسين بأول أيام عيد الأضحى المبارك بطريقتهم الخاصة، حيث نظموا مسيرة بالدرجات، ليتجولوا فى شوارع المنطقتين بدراجاتهم .

وخلال مسيرتهم أمسك البعض منهم "بلاليين" فى إشارة لفرحة العيد، كما ألقوا التحية على المارة، خلال مسيرتهم.

فى سياق متصل، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن هذا العام هو استثنائي على الأمة الإسلامية والعالم أجمع مشيراً إلى أن الدولة لم تدخر جهداً فى وضع الخطط الاستباقية للسيطرة على انتشار فيروس بإطلاق حملات التوعية لجميع فئات المجتمع، مشدداً على ضرورة التكاتف والتعاون لتجاوز هذه الفترة العصيبة من أجل حماية الوطن والمواطنين .

وناشد محافظ الجيزة المواطنين باتخاذ الإجراءات الآمنة التي حددتها وزارة الصحة ويجب إتباعها للحد من إنتشار فيروس "كورونا" خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تتمثل في المحافظة على مسافة التباعد الإجتماعي بين الأفراد على ألا تقل عن 1 متر وارتداء الكمامة المصنعة من القماش مع إتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها وإزالتها والتخلص منها .

وفى القاهرة، رفعت المحافظة حالة الطوارئ فى كافة قطاعاتها خاصة الخدمية لاستقبال عيد الأضحى ، مع وضع خطة للعمل خلال أيام العيد، منها،  تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة بكل إدارة، و تخصيص الرقم الساخن 15496 لتلقى شكاوى المواطنين وبلاغاتهم، وتخصيص أرقام تليفونات (23646120 _ 23649474  ) لتلقى أى شكوى أو بلاغ عن أى مخالفات.

احتفال الشباب بالدراجات
احتفال الشباب بالدراجات

 

احتفال بعيد الأضحى
احتفال بعيد الأضحى

 

الاحتفال والفرحة بالعيد
الاحتفال والفرحة بالعيد

 

الاحتفال بالعيد (2)
الاحتفال بالعيد (2)

 

الاحتفال بالعيد
الاحتفال بالعيد

 

التنزة بالدراجات
التنزة بالدراجات

 

الدراجات
الدراجات

 

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العيد فرحة
العيد فرحة

 

العيد
العيد

 

تزين الدراجات
تزين الدراجات

 

ركوب الدراجات فى العيد
ركوب الدراجات فى العيد

 

رياضة الدراجات
الدراجات

 

سيلفى العيد
سيلفى العيد

 

شاب يقود الدراجة
شاب يقود الدراجة

 

شباب يحتفلون بالعيد
شباب يحتفلون بالعيد

 

عيد الأضحى المبارك
عيد الأضحى المبارك

 

فرحة الشباب بالعيد
فرحة الشباب بالعيد

 

فرحة العيد
فرحة العيد

 

فرحة بعيد الأضحى المبارك
فرحة بعيد الأضحى المبارك

 

فرحة عيد الأضحى المبارك
فرحة عيد الأضحى المبارك

 

مسيرة بالدراجات
مسيرة بالدراجات
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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