شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال كبير على مجزر البساتين لذبح الأضاحى فى أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مجزر البساتين بمحافظة القاهرة إقبالا كبيرا من المواطنين لذبح الأضاحى فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع فتح المجازر بالمجان دون دفع رسوم، مع توقيع الكشف الطبى على الأضحية، لضمان سلامتها.

وأكد الدكتور مصطفى رمضان مدير عام مجزر البساتين أن المجزر يتم تعقيمه يوميا بالكلور، لمواجهة كورونا، كما يتم تعقيم الشوارع بالإضافة إلى تشديد إجراءات الدخول مع الالتزام بارتداء الكمامات، مشيرا إلى أن المجزر يعمل هذه الأيام لاستقبال الأضاحى بالمجان.

وأضاف مدير عام مجزر البساتين، لـ"الخليج 365"، أنه تم تخصيص عنابر لاستقبال أضاحى العيد منها عنبر لاستقبال أضاحى الماعز والضأن، وعنبرين للجمعيات بالإضافة إلى إمكانية فتح عنابر أخرى في حالة زيادة الإقبال، مع فتح جميع العنابر أمام الذبائح العادية.

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وأشار رمضان إلى أن المجزر يستقبل المواطنين بالمجان مع إجراء الكشف على الأضحية بالمجان أيضا، لكن عملية الذبح تكون مسئولية المواطن فعليه أن يحضر الجزار الخاص به، بالإضافة إلى أن المجزر يوفر العنبر والمياه والمعدات، مشيرا إلى أنه تم بدء الذبح عقب صلاة العيد مباشرة.

ولفت مدير المجزر إلى أن هناك غرامات لمن يذبح فى الشوارع، أقرها محافظ القاهرة، بالإضافة إلى وجود لجان تمر فى الشوارع لرصد المخالفات والتعامل مع بلاغات المواطنين لمنع التلوث.

وأوضح الدكتور مصطفى رمضان، أن هناك إرشادات هامة يجب اتباعها لضمان أفضل جودة للحوم الأضاحى، بداية من اختيار الذبيحة الجيدة، ومعاولة الحيوان بالحسنى، ومنع الأكل عن الحيوان في ليلة الذبح مع كثرة تقديم المياه له، وعند الذبح يتم ترك الحيوان لتصفية الدم أكثر مدة ممكنة لضمان جودة اللحم، ويتم تبريد اللحم بعد تقطيعه عن طريق تركه فى الهواء بعيدا عن الشمس أو لفها بقطعة قماش مبتلة أو وضعها على الأرفف السفلة بالثلاجة، وعقب تبريد اللحم يتم وضعها في أكياس ثم في الفريزر.