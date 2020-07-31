شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2020 فور إعلانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة فور إعلان النتيجة مباشرة، موضحة أن التظلمات متاحة لجميع طلاب الثانوية العامة الذين أدوا امتحان الدور الأول سواء حصل على مواد أو رسب أو درجات قليلة، موضحة أنه من المقرر أن يسدد الطالب مبلغ 100 جنيه على كل مادة يرغب فى التظلم علي نتيجتها.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان نتائج امتحانات الثانويية العامة عقب عيد الأضحى فى الأسبوع الأول من أغسطس.

وأدى قرابة 650 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة بدأت فى 21 يونيو الماضى واستمرت حتى 21 يوليو 2020، حيث حرصت الوزارة على تأمين الطلاب بشكل كامل من فيروس كورونا ونجحت فى مهمتها.

وأكد رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبالتعاون مع فريق الغش الإلكتروني الخاص بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تم تحرير عدد 49 قضية بإجمالي عدد 51 متهم، كما تم غلق عدد 81 صفحة أو حساب أو مجموعات علي مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة.