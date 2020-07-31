يطبق بجمعة العيد.. ما هو أذان النوازل وصيغته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت وزارة الأوقاف متابعة غرفة عمليات الوزارة لخطبة عيد الأضحى المبارك من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها) بنفس الضوابط الاحترازية، مع غلق جميع المساجد في هذا التوقيت واقتصار الأمر على إذاعة تكبيرات العيد عبر إذاعة القرآن الكريم.

ووجهت الوزارة برفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال، وبذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية، مع صلاة الجمعة ظهرًا بالمنازل، والالتزام بتعليمات الوزارة وعدم فتح المساجد ظهر الجمعة.

ما هو أذان النوازل؟

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هو الأذان الذي يتم اللجوء إليه في أوقات البلاء والأزمات، وأطلق عليه اسم "نوازل" نسبة إلى نازلة تعبيرا عن نزول البلاء.

ما هي صيغة أذان النوازل؟

1- الأذان كاملا ويتبعه المؤذن بقوله: ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم.

2- قول "اللهُ أكبر.. اللهُ أكبر.. اللهُ أكبر.. اللهُ أكبر أشهد أن لا إلهَ إلا الله.. أشهد أن لا إله إلا الله.. أشهد أن محمدًا رسولُ الله.. أشهد أن محمدًا رسول الله.. ألا صلوا في بيوتكم.. ألا صلوا في رحالكم.. الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله".