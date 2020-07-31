محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تصوير- أحمد جمعة:
استقبل مجزر البساتين الآلي بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الجمعة -أول أيام عيد الأضحى المبارك- العشرات من أضاحي المواطنين.
وبعد مجزر البساتين الآلي بالقاهرة من أكبر المجازر الحديثة في مصر وعلى مستوى الشرق الأوسط، وفتحت العاصمة جميع مجازرها الحكومية أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان.
وحذرت محافظة القاهرة، من الذبح في الشوارع وخارج المجازر ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمسائلة والغرامة المادية التي تتراوح من 3000 إلى 5000 جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر "العيد لحمة".. أجواء ذبح الأضاحي في مجزر البساتين (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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