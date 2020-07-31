التعليم تكشف حقيقة إعلان نتيجة الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة لتداول نتائج طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020، على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الوزارة ستعلن عن النتيجة وأسماء الأوائل بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك.
وطالبت الوزارة أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق خلف من يسعون إلى الاحتيال عليهم بزعم إرسال نتيجة الثانوية العامة لهم.
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