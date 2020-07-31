رغم كورونا.. مواطنون يقبلون على شوادر بيع اللحوم بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - علاء أحمد: عمت شوارع حي مصر القديمة بالقاهرة أجواء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، رغم إجراءات مكافحة فيروس كورونا التي أعلنت عنها الدولة استعدادًا للعيد. وشهدت شوادر محال الجزارة عمليات ذبح الأضاحي، فيما لم تخلو أسواق الماشية من عمليات الشراء، إقبالاً من المواطنين.

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