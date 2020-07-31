مصر | في أول أيام العيد.. العثور على جثة شاب مشنوق في البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر في أول أيام العيد.. العثور على جثة شاب مشنوق في البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر واقعة مأساوية مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أقدم شاب يدعى محمد مصطفى، يبلغ من العمر 30 سنة، على الانتحار.

وعثرت الأجهزة الأمنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم على جثة الشاب، مشنوقا بسور حديد بأحد شوارع رأس غارب، وأشارت التحريات الأولية إلى أنه لا شبهة جنائية في الواقعة.

وكشفت التحريات، أن الشاب كان يعاني من أزمة مالية في الفترة الأخيرة، قد تكون عي الدافع وراء الحادث.

حرر محضرا بالواقعة، تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة لمشرحة مستشفى رأس غارب تحت تصرف النيابة وجارٍ التحقيقات.