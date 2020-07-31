شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام بالقاهرة تعلن إغلاق الأتوبيس النهرى طوال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، منذ قليل، مرسى الأتوبيس النهرى، لمتابعة الالتزام بقرار عدم تشغيله منعا للتجمعات، خاصة أن الحدائق مغلقة، مؤكدا أن الأتوبيس النهرى لن يعمل اليوم بالتزامن مع غلق الحدائق طوال أيام العيد، حرصا على منع التجمعات، بالإضافة إلى تنفيذ تعليمات محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، لـ ”الخليج 365”، أن الهيئة شكلت غرفة عمليات تعمل طوال العيد، لرصد حركة اسطول هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، ورصد أى تجمعات والدفع باتوبيسات إضافية للقضاء على التزاحم، مشيرا إلى أن العمل يسير بشكل طبيعى ولا يوجد تعديل فى أوقات العمل.

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وفى السياق ذاته قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات بالهيئات ومديريات الخدمات المختلفة وتخصيص الرقم الساخن 15496 لتلقى شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن توافر الخدمات أثناء عيد الأضحى المبارك وإعلان حالة الطوارئ في كافة مديريات الخدمات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام وإلغاء إجازات العاملين بها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال تلك الفترة .

وشدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بالمرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات والبيع بالسعر المقرر وتوفير الخبز بالمناطق التي يلاحظ شدة الطلب علي الخبز بها والتنسيق بين المديرية والجهات المعنية ( طب بيطري ـ شئون صحية ) لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات.