شكرا لقرائتكم خبر عن 79% من قراء الخليج 365 يؤيدون قرار غلق الشواطئ خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد 79 % من قراء الخليج 365، المشاركون في استطلاع بشأن تأييد قرار الحكومة بغلق الشواطئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأجري ”الخليج 365” استطلاعا لقرائه، سألهم فيه عن رأيهم في قرار الحكومة بغلق الشواطئ خلال أيام العيد، وجاءت النسبة بموافقة 79% من المشاركين في الاستطلاع، بينما رفض 21% القرار.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن قبل أيام غلق الشواطئ والحدائق العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لمنع انتشار فيروس كورونا، بعد بدء انحساره في مصر.