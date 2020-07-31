شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي بني سويف يؤدون صلاة عيد الأضحى بطريقة التباعد الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التزم أهالى بنى سويف بالتباعد الاجتماعى، اثناء قيامهم بصلاة عيد الاضحى، مع أسرهم داخل منازلهم، وقاموا بنشر الصور على شبكة وسائل التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» وظهر حرص الاهالى على تأدية صلاة العيد بطريقة التباعد الاجتماعى، وقال إبراهيم مصطفى، اخصائى اجتماعى، ان الله قال «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ» من منطلق هذه الاية الكريمة قمت بتنظيم اسرتى اثناء صلاة العيد بطريقة التباعد الاجتماعى، حرصا منى على الاسرة من وباء كورونا، وقال اننا قمنا بالتكبير داخل ساحة المنزل في «روف» خاص وقمت مع اطفالى الصغار بعمل مجسم للمسجد ووضعت عليه اضواء وقمت بوضع زينة «وتقديم البالونات والصواريخ بعد اداء صلاة العيد ،

من جانبه شدد المحافظ على خطورة ترويج الشائعات وتداولها لما لها من تداعيات وأضرار سلبية تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والفوضى بين المواطنين.وأكد ضرورة تحري الدقة والمصداقية في تلقي وتداول المعلومات من خلال الرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تثير القلق والفزع لدى المواطنين، وقال انه سعيد بالتزام اهالى بنى سويف في عيد الاضحى وقدم التهنئة لاهالى بنى سويف

وقال الشيخ محمد أبوحطب، وكيل وزارة الاوقاف، ان مفتشى الاوقاف قاموا بالمرور على المساجد للتاكد من عدم وجود تجمعات داخل المساجد اثناء صلاة عيد الاضحى مشيرا إلى انه طلب من مديرى الادارات إعداد تقارير عن المساجد التي خالفت تعليمات الوزارة.