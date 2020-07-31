شكرا لقرائتكم خبر عن في خطبة عيد الأضحى بالسيدة نفيسة.. التضحية انواع كثيرة والفرحة تكتمل بالتراحم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور نوح عبدالحليم العيسوى وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم أن يوم عيد الاضحى يوم التضحية والفداء والبذل والعطاء في سبيل مرضاة الله، وللتضحية انواع ومجالات كثيرة منها التضحية بالمال ومنها بالتضحية بالنفس ومنها تضحية بالوقت والجهد، وبالعلم والفكر من اجل اسعاد الاخرين .

واضاف خلال خطبة العيد بمسجد السيدة نفيسة والتى أقيمت وفقا للتدابير الاحترازية من صور التضحية بالمال ما يقدمه المسلمون في هذا اليوم العظيم من الاضاحى احياء لسنة ابينا ابراهيم عليه السلام .

واوضح العيسوي ان الاضحية شعيرة من شعائر الله وسنة من سنن الرسول للتوسعة على الأهل والاقارب والجيران والتصدق على الفقراء واليتامى مشيرا أن من ينحر قبل الصلاة فهو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شئ. فما اعظم التضحية إذا كانت خالصة لوجه الله للفقراء والمحتاجين .

وتابع اما التضحية بالنفس فهى من ارقى التضحيات، حيث يجود الانسان بروحه دفاعا عن دينه ووطنه أهله ومن هذه الصور ما تقوم به قواتنا المسلحة وشرطتنا من مرابطة في سبيل الله دفاعا عن الوطن، والرسول صلى​الله عليه وسلم يقول ( رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها )، كما بشر المرابطين في سبيل الله بالامن من النيران حيث قال( عينان لاتمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله ) .

وتابع ان التضحية لا تقتصر على المال والنفس فقط بل تشمل انواع كثيرة من اجل اسعاد الاخرين، وكل ما ينفقه الانسان من وقته وعلمه يثاب عليه لقوله تعالى ( وما تنفقوا من شئ فان الله به عليم )، ولن تكتمل فرحتنا بالعيد إلا بالتكاتف والتعاون والتعاطف، وحينما سؤل رسول الله أي الناس احب إلى الله قال صلى الله عليه وسلم ( احب الناس إلى الله انفعهم للناس، واحب الاعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضى عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولان امشى مع اخ لى في حاجة احب إلى من أن اعتكف في هذا المسجد «مسجد المدينة» شهرا ) .