تعرف على خطة محافظة القاهرة لنقل 7 أسواق عشوائية بمنطقة التونسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد محافظة القاهرة لنقل 7 أسواق عشوائية، تقع أسفل كوبرى التونسى ومحيطه، بحى الخليفة، للتخلص من العشوائية وتوفير بيئة أمنه للباعة، خاصة أن هذه الأسواق كثيرا ما تتعرض للحرائق، ووفرت المحافظة سوق جديد على بعد 1 كم من الأسواق الـ7 بمنطقة البساتين. ويرصد ”الخليج 365” تفاصيل المشروع وموعد الافتتاح في النقاط التالية: 1. سوق التونسى الجديد مقام على مساحة 30 ألف م2. 2. تكلفة إنشائه 300 مليون جنيه. 3. يستقبل الباعة الموجودين بـ 7 أسواق عشوائية أسفل كوبرى التونسى . 4. تم الانتهاء من 95% من الأعمال. 5. من المقرر الانتهاء من إنشاء السوق أغسطس القادم . Advertisements 6. يتكون السوق من 5 مبان تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه. 7. يضم السوق 324 محلا مساحتها من 35 م2 لـ50 م2 مخصصة لأنشطة السيراميك والموبيليا والأدوات الصحية. 8. يضم 124 محلا مخصصة لسوق الخردة الجارى نقله. 9. السوق يتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ. 10. تم ربط السوق بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائرى والأوتوستراد. 11. السوق مراقب بالكامل بالكاميرات ومحاط بسور خارجى لتأمينه. 12. به 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات. 13. يضم نقطة شرطة ونقطة إطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية. 14. مزود بأجهزة الحماية المدنية والأمن الصناعي وبه مبانى إدارية.

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