شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: انتظام عمل المخابز فى أول أيام عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التموين تقريرًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة من كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة محافظات الجمهورية، وأشار إلى انتظام عمل المخابز بكامل طاقتها فى أول أيام عيد الأضحى المبارك وفى المواعيد الرسمية، كما تم إنتاج وتجهيز كافة الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز وتم صرفها لهم منذ الصباح الباكر ويوجد إقبال من المواطنين والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف أو زحام.

وشدد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة قيام مديرو المديريات بالمحافظات بضرورة المتابعة المستمرة والقيام بالجولات الميدانية لضمان التأكد من انتظام العمل فى كافة المنشآت التموينية وعلى رأسها المخابز والتى تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكافة السلع الغذائية، وكذلك المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق والمحال التجارية ومحال بيع الاسماك للتأكد من توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة وجودة عالية لافتا إلى أن الوزارة تعمل فى جميع أيام الأسبوع، وعلى استعداد لتلقى كافة الطلبات لحل أى مشكلة قد تواجه عملية انتظام صرف الخبز والمقررات التموينية للمواطنين.