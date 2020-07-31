شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل السلطات الإسرائيلية، التي منعت الرجال الذين تقل أعمارهم عن 45 من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى القدس.

ودعا الشيخ محمد سليم، إمام وخطيب المسجد، المصلين إلى التزام قواعد السلامة والتعليمات الطبية، واتباع إرشادات الحراس والمرشدين لمراعاة أمور السلامة بما فيها احضار السجادة الخاصة والكمامة وعدم الاحتكاك والحرص على التباعد.

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