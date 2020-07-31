شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تنتهى من توزيع الناخبين على اللجان الانتخابية خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، خلال الساعات القادمة على الانتهاء من توزيع الناخبين على لجانهم الانتخابية في مراكز الاقتراع التى تم زيادتها للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا العالمية.

وتسمح التحديثات التى تجريها الهيئة الوطنية للانتخابات للناخب بالاستعلام عن المركز الانتخابي ولجنة الاقتراع ورقم الناخب في الكشوف على موقع الهيئة الوطنية باستخدام الرقم القومي.

وأغلقت الهيئة قاعدة بيانات الناخبين ولم يسمح بالتعديل فيها إلا فى حالتين أحدهما لإزالة المتوفين أو إضافة من صدر أهم أحكام بالإضافة للقاعدة أو ضده بالحذف.

وتعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على وضع الأسرة الواحدة فى للجنة ومركز اقتراع واحد -إن امكن- لتسهيل عليهم فى الوصول لجانهم والتصويت. وحددت الهيئة الوطنية للناخبين الإجراءات الصحيحة لتصويت في الانتخابات بالداخل من خلال إلزامه بارتداء الكمامة داخل مراكز ولجان الاقتراع وبعد التأكد من شخصيته وتقديم بطاقة الرقم القومي يقوم بالحصول على بطاقتين اقتراع مختومتين من الظهر بختم أو توقيع رئيس اللجنة إحداهما لنظام الفردي والأخرى لنظام القائمة. وينتحي الناخب خلف الستار المخصص للاقتراع وهو مرتدى الكمامة قفاز يدوي سيتم تسلمه داخل اللجنة لتأشير بالقلم المستخدم في اختيار المرشحين ثم يوقع الناخب أمام اسمه في كشوف الناخبين دون غمس اصابعه في الحبر الفسفوري بعد الاستغناء عنه بسبب كورونا.