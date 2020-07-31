الرعاية الصحية: 59 وحدة و8 مستشفيات يدخلون منظومة التأمين الصحى بالأقصر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل أن محافظة الأقصر ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بـ(59) وحدة ومركز طب أسرة، بالإضافة إلى (8) مستشفيات، يتم تجهيزهم وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية، وأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمنتفعين على أعلى مستوى، ووفق أحدث المعايير الدولية.

وكان رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، قال إنه تم الانتهاء من تسجيل أكثر من (700 ألف) مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر، داعيًا المواطنين إلى سرعة التسجيل والاشتراك بالمنظومة، وفتح ملفات طب الأسرة، حتى يستطيعوا الحصول على الخدمات الطبية بالمنظومة الجديدة، مؤكدًا لهم أن الدولة ستتحمل غيرالقادرين.

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يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي (الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، الأقصر، وأسوان)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو العام الماضي.