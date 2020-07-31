شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار أمنى على مستوى الجمهورية لتأمين احتفالات عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعزز الأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة، من استعدادتها لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، من خلال التواجد الأمني والشرطي المكثف في كافة المحافظات، لاسيما المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة.

وتدفع أجهزة الأمن بارتكازات أمنية لتأمين البلاد، مع تحريك أقوال أمنية للربط بينها، وتكثيف التواجد الأمني بمحيط المتنزهات والحدائق والشواطىء، للتصدي لأية محاولات لمخالفة قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وعززت قوات الشرطة من تواجدها في الطرق الصحراوية لتأمين السيارات والمركبات التي تتحرك بين المحافظات قبل العيد بأيام، خاصة المتجهه نحو الصعيد، مع تعزيز التواجد الشرطي بمحيط وسائل المواصلات العامة بالسكة الحديد ومترو الأنفاق.

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وتؤمن قوات المسطحات المائية مجرى نهر النيل، وتلاحق أية محاولات لتحريك المراكب النيلية لمنع الزحام والاختلاط.

وتوجه شرطة التموين حملات مكبرة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، فضلاً عن ملاحقة الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر خلال فترة العيد، لحماية صحة المصريين، وتحرير مخالفات تموينية.

ويقود مدراء الأمن جولات ميدانية للتأكد من الانتشار الشرطي ومراجعة خطط التأمين والتعامل بحسم مع أية محاولات للخروج عن القانون، وخلق مناخ طيب للمواطنين خلال فترة العيد.