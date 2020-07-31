4 نصائح من الصحة لتجنب انتقال كورونا خلال ذبح الأضاحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين اتباع نصائح الوقاية اللازم اتباعها عند ذبح الأضحية لمنع انتقال العدوى فيروس كورونا. ووجهت الوزارة، مجموعة من النصائح كالتالي: - تجنب التكدس وحافظ على نظافة اليدين والأدوات المستخدمة. Advertisements - لا تقم بذبح الأضحية في المنزل. - اشتر الأضاحي باتباع الإجراءات الاحترازية الرسمية. - لا تذبح الأضاحي التي تبدو أنها مريضة.

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