أخبار مصر | في خطبة العيد.. إمام مسجد الفتاح العليم: لن يتم رفع البلية إلا بتقديم التضحية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر في خطبة العيد.. إمام مسجد الفتاح العليم: لن يتم رفع البلية إلا بتقديم التضحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ الشحات العزازي، مام مسجد الفتاح العليم، إنه لن يتم رفع البلية إلا بتقديم التضحية، لافتا إلى أنه بكل عضو من أعضاء الأضحية يعتق عضو لصاحبها من النار.

وأضاف "العزازي"، في خطبة عيد الأضحى 2020، بمسجد الفتاح العليم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن التقوى هي السبب الأقوى لرضوان الله.

ودعا إمام مسجد الفتاح العليم، الله أن يرفع البلاء عن مصر، لافتا إلى أنه يجب أن نربي أبنائنا كما ربى الخليل ربه.

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هذا، وتنقل شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 31 يوليو 2020، من مسجد الفتاح العليم، بنفس ما حدث في صلاة عيد الفطر حيث ستتم بحضور عدد محدود وقليل من العاملين في المسجد والإمام دون حضور المصلين ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وفي رأي جمهور الفقهاء أن حكم صلاة العيد سنة مؤكدة أي واظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويمكن أن تؤدى بصورة فردية أو في جماعة ويستحب في جماعة ومن يؤديها في المنزل عليه أن يعرف وقتها وكيفية أدائها وصيغة التكبيرات.

وكشفت دار الإفتاء المصرية، عن طريقة أداء صلاة العيد في المنزل، نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الدار، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "صلاة العيد ركعتان جهرًا دون خطبة بعدها في المنزل، يكبِّر فى الركعة الأولى منهما سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفى الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام".