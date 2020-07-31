أخبار مصر | شاهد.. بث مباشر لصلاة عيد الأضحى 2020 من مسجد السيدة نفيسة

تقدم لكم بوابة الخليج 365، بثا مباشرا لصلاة عيد الأضحى المبارك 2020، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها.

هذا، وتنقل شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 31 يوليو 2020، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بنفس ما حدث في صلاة عيد الفطر حيث ستتم بحضور عدد محدود وقليل من العاملين في المسجد والإمام دون حضور المصلين ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وفي رأي جمهور الفقهاء أن حكم صلاة العيد سنة مؤكدة أي واظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويمكن أن تؤدى بصورة فردية أو في جماعة ويستحب في جماعة ومن يؤديها في المنزل عليه أن يعرف وقتها وكيفية أدائها وصيغة التكبيرات.

وكشفت دار الإفتاء المصرية، عن طريقة أداء صلاة العيد في المنزل، نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الدار، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "صلاة العيد ركعتان جهرًا دون خطبة بعدها في المنزل، يكبِّر فى الركعة الأولى منهما سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفى الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام".

هذا، وتنشر لكم بوابة الخليج 365، مواعيد صلاة العيد في مختلف ومدن الجمهورية، وهي كالتالي:

القاهرة 5:38

الجيزة 5:39

الإسكندرية 5:41

بورسعيد 5:32

السويس 5:33

العريش 5:26

الطور 5:32

سانت كاترين 5:30

طابا 5:25

شرم الشيخ 5:30

دمنهور 5:40

طنطا 5:38

المنصورة 5:36

Advertisements

الزقازيق 5:36

بنها 5:38

شبين الكوم 5:39

كفر الشيخ 5:38

الفيوم 5:41

بنى سويف 5:41

المنيا 5:44

أسيوط 5:44

سوهاج 5:43

قنا 5:39

أسوان 5:42

أبو سمبل 5:50

مرسى مطروح 5:52

الغردقة 5:33

الخارجة 5:50

الإسماعيلية 5:33

دمياط 5:34

السلوم 6:00

نويبع 5:27

حلايب 5:30

شلاتين 5:33