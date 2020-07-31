شكرا لقرائتكم خبر عن أمين شرطة بمدينة دهب يعثر على 200 ألف جنيه في حادث ويسلمها لصاحبها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عثر سامح أحمد كمال، يعمل أمين شرطة بأحد الكمائن الأمنية بمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء، على مبلغ من المال بقيمة 200 ألف جنيه، خلال معاينة حادث انقلاب سيارة بمنطقة «المطلع اليهودي» بجنوب سيناء، وقام بتسليم المبلغ لصاحبه.
وقدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الشكر لأمين الشرطة على أمانته، مؤكدًا أن رجال الشرطة على عهدهم الدائم لحماية أملاك وأموال المواطنين.
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