شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة: نشر الجرائم لا يعنى تفشيها فى المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النيابة العامة إنها لمست أن الصورة الغالبة فى التعليقات على بياناتها، خلال الفترة الأخيرة، تميل إلى بعث روح اليأس والقنوط بين الناس، ما صور أن المجتمع المصرى تتفشى فيه جرائم بالغة الخطورة، ما قد يستثمره أعداء الوطن عن إصلاح وإعلاء شأن تلك الأمة.

وأضافت أن تداول العامة وغير المتخصصين بعض الوقائع قد يؤثر فيها، ومن ثم آثرت النيابة حماية التحقيقات فيها، ودحض الشائعات والأخبار غير الدقيقة التى قد تطولها فتصورها فى غير صورتها الحقيقية، ما يسهم أساسا فى حماية الأمن القومى الاجتماعى.

وتابعت: «لا يعنى تناول النيابة العامة لتلك الوقائع أنها تعكس صورة كلية للمجتمع المصرى وأن الجريمة متفشية فيه، بل إن رصد وتحليل تلك الوقائع الإجرامية بهدف تنبيه الناس ليأخذوا حذرهم منها، فيحد هذا من انتشارها».

وأضافت أن هذه الوقائع لا تمثل فى الإحصاء العام للجريمة فى مصر أى نسبة ملحوظة تثير المخاوف حول أمن مصر الاجتماعى القومى، بل إن كل واقعة محاطة بمجموعة كبيرة من الظواهر الإيجابية، من حيث سرعة الإبلاغ عنها، وتقديم الشهادة الصادقة فيها، وسرعة ضبطها، وملاحقة مرتكبيها، كما أن النيابة العامة لمست فى المجتمع المصرى العديد من الإيجابيات خلال الفترة الأخيرة، خاصة فى ظل أزمة الوباء الذى اجتاح العالم أجمع، إذ انخفضت معدلات جرائم كثيرة مما ينتشر فى مثل هذه الأزمات، وزاد وعى الناس مما ساعد على وأد الكثير من تلك الجرائم قبل وقوعها.