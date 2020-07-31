شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاج مصر من الطاقة الكهرومائية لـ15 ألف جيجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ارتفاع إنتاج مصر من الطاقات المتجددة فى إطار تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والتى تهدف للوصول إلى مشاركة 20% من إجمالى الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2022، ومضاعفتها بحلول عام 2035.
وقال الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذى للهيئة، إن إنتاجية الطاقة الكهرومائية ارتفعت خلال العام المالى الماضى 2019/2020 إلى حوالى 15038 جيجاوات ساعة، وسجلت مشروعات طاقة الرياح حوالى 4230 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالى 3655 جيجاوات ساعة، فضلاً عن حوالى 15 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوى.
وأضاف الخياط أن القطاع الخاص يلعب دوراً هاماً فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة.
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