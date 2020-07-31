شكرا لقرائتكم خبر عن يوفر فرص للشباب.. كل ما تريد معرفته عن المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لافتتاح المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، خلال الشهر الجارى، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، حيث يعتبر أحد الأذرع التنفيذية للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والذى يأتى فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل هذا المركز وكيف سيوفر فرص عمل بالسوق الألمانى للشباب المصرى، كما يلى:

- المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج نتاج تعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى

- المركز يوفر قائمة بفرص العمل المتاحة فى السوق الألمانى

- المركز سيتضمن موقع اليكترونى يطرح من خلاله كل فرص العمل الموجودة فى ألمانيا

- يستهدف فى المقدمة المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية

- سيقدم أيضا تأهيل للغة الألمانية

- سيعطى ورش تدريب قبل المغادرة وتنمية القدرات الحرفية والمهنية لاستيعاب الشباب المصرى فى سوق العمل الألماني

- يُعد هذا المركز باكورة التعاون الثنائى بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)

- سيقوم المركز بتوفير النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفى الصحيح لهم فى وطنهم

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- سيعمل على إدماج العائدين من الخارج فى المجتمع المصرى اقتصاديًا واجتماعيًا.

- المساهمة فى الخفض من أسباب الهجرة غير النظامية عن طريق التوعية بمخاطرها

- معاونة من يرغب فى الحصول على فرص للهجرة خارج مصر من خلال توفير المعلومات اللازمة لذلك

- يقع المشروع تحت برنامج دعم الحكومة الألمانية للتنمية الاقتصادية المستدامة والتوظيف فى مصر

- يقوم المركز بتلبية احتياجات ومطالب الشباب المصرى الذى يبحث عن فرص أفضل للعمل والتدريب

- تنقسم خدمات المركز إلى ثلاثة أقسام رئيسية

- أولها التأهيل لسوق العمل المصرى من خلال دورات تدريبية متخصصة فى شتى مجالات العمل

- الثانى إدماج العائدين من الخارج فى المجتمع المصرى اقتصاديًا واجتماعيًا

- الثالث معاونة من يرغب فى الحصول على فرص للهجرة خارج مصر عن طريق توفير المعلومات اللازمة لذلك

- يوفر المركز متطلبات الهجرة القانونية والآمنة إلى ألمانيا

- عرض فرص التدريب والتوظيف للمصريين العائدين من ألمانيا