تعرف على أرقام الشكاوى وخطة محافظة القاهرة خلال العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت محافظة القاهرة حالة الطوارئ فى كافة قطاعاتها خاصة الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع وضع خطة للعمل خلال أيام العيد. ويعرض ”الخليج 365” أرقام الشكاوى وخطة محافظة القاهرة خلال العيد. 1. تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة بكل إدارة. 2. تخصيص الرقم الساخن 15496 لتلقى شكاوى المواطنين وبلاغاتهم. 3. تخصيص أرقام تليفونات (23646120 _ 23649474 ) لتلقى أى شكوى أو بلاغ عن أى مخالفات. 4. إعلان حالة الطوارئ فى مديريات الخدمات وهيئة النظافة وهيئة النقل العام. 5. إلغاء إجازات العاملين بالهيئات والمديريات الخدمية خلال العيد. 6. المرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق. 7. شن حملات مشتركة ( التموين - طب بيطري ـ شئون صحية ) علي كافة منافذ البيع والمحلات . Advertisements 8. تكثيف حملات التفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة. 9. إنشاء غرفة عمليات رئيسية لتلقى البلاغات على مدار اليوم. 10. وضع خطة تشغيلية لهيئة النقل العام تناسب احتياجات المواطنين والدفع بسيارات إضافية فى حال الحاجة اليها . 11. رفع حالة الطوارئ بهيئة نظافة وتجميل القاهرة وإيقاف الإجازات بين العاملين. 12. تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين ورفع مخلفات الذبح أولًا بأول . 13. رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ وإلغاء إجازات الأطباء العاملين بها. 14. تعيين خدمات مرورية لمنع حدوث أي اختناقات مرورية. 15. تخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ. 16. تكثيف التواجد الأمني بالشارع للتصدي لأى مخالفات. 17. منع تواجد الباعة الجائلين.

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