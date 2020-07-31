"فى عيد الأضحى" الصحة تكشف 8 نصائح للتسوق الآمن لتفادى عدوى كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزرة الصحة والسكان،عن سلسلة من النصائح الهامة حول آليات التسوق الآمن في عيد الأضحى لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتى جاءت على النحو التالى . 1- الحرص الشديد علي شراء احتياجات المنزل فى أوقات غير مزدحمة 2- الحذر الشديد من لمس الوجة أثناء عمليات الشراء والتجول فى المتاجر 3- تعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من السوبر ماركت مع الالتزام بغسيل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق 4- ضرورة الحرص على ترك مسافة كافية لا تقل على عن متر بينك وبين الأشخاص الأخرين. Advertisements 5- ضرورة استخدام بطاقات الصراف الآلى إذا أمكن عند الدفع للمشتريات التى نقوم بالحصول عليها من المتاجر المختلفة 6- مسح المعلبات باستخدام المناديل المعقمة 7- الحرص الشديد على غسيل الخضار والفاكهة جيدا بالماء والخل مع تركها حتي تجف 8 -يجب الحرص علي عدم لمس المنتجات التي لن نقوم بشرائها . وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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