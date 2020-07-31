شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لخطبة صلاة عيد الأضحى من مسجد الفتاح العليم بعدد محدود من المصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينقل ”الخليج 365” بث مباشر لصلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد الفتاح العليم بحضور عدد محدود من المصلين، وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعى والإجراءات الوقائية، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر.

وشددت وزارة الأوقاف على عدم السماح لدخول أي مصلين إلا الذين تم تحديدهم من العاملين بالوزارة وفريق الإذاعة المكلف بنقل الصلاة على الهواء مباشرة والالتزام بغلق أبواب المسجد.

Advertisements

كما شددت الوزارة على المصلين الذين سيؤدون الصلاة بالمسجد ممن سيتم تحديدهم بضرورة ارتداء للكمامة، ومراعاة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات، مع إحضار المصلى الشخصى قبل دخول المسجد.