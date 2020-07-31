شكرا لقرائتكم خبر عن 9 علامات تجنبك أكل لحوم الحمير فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوضح ”الخليج 365”، أهم العلامات التى تميز أنواع لحوم الحيوانات وخاصة الأبقار والأغنام والحمير فى عيد الأضحى، وخاصة أن هناك عدد من معدومى الضمير يستغلون حالة الرواج فى الأسواق ويبيعون لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

ومن أهم العلامات التى تتميز بها لحوم الحمير تحديدا، حيث تتميز بعدة صفات محددة أهمها

1- لون اللحمة أحمر يميل إلى الزرقة

2- بعد الطهى بعدة ساعات يصبح اللون داكنا كلون الصدأ، ويصبح قوام لحمها النيء صلبا وقويا وملمسها ناعما.

3-لون أحمر داكن بدرجة أعلى من لحوم البقر والجاموس والضأن، كما يميل فى كثير من الأحيان إلى اللون الأزرق.

4- أليافها بيضاء وشديدة الوضوح

5- نسبة الدهون بها منخفضة بصورة كبيرة، مقارنة بالأنواع الأخرى من اللحوم، كما تتميز دهونها بالليونة الشديدة والقوام الزيتى.

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6- ضلوعها أطول وأنحف من ضلوع الذبائح الأخرى

7 - بعد الطهى مذاقها حلو نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من السكر ومادة الجليكوجين.

8- ملمس اللحم بعد طهيه يتميز بالخشونة مقارنة باللحوم الأخرى، وذلك نظرا لاحتوائه على مواد نشوية وكربوهيدرات.

9- ظهور بقع زيتية منفصلة على سطح الشوربة لتصبح الشوربة أكثر كثافة ولزوجة عن المعتاد.

فيما كشف تقرير الخدمات البيطرية ، عن مميزات لحوم الأبقار والأغنام والماعز، تنقسم إلى نوعين لحم كبير السن وأخر صغير، ويتميز الصغير بلونه الأحمر الفاتح والملمس الناعم أو القوام اللين الثابت ولون الدهن يكون أبيض فاتح، والألياف رقيقة وناعمة، بينما الطعم مستساغ لوجود طبقات من الدهون بين الألياف.

أما اللحم البقرى الكبير فلونه أحمر داكن وملمسه خشن وقوامه صلب ودهنه أصفر فاتح أو داكن، وتزداد الدهون تحت الجلد وحول الكليتين، بينما ألياف اللحم واضحة وترى بالعين المجردة وطعمه مستساع بعد تمام النضوج.

أما لحم الضأن المنقسم إلى أغنام وماعز فتتميز لحوم الأغنام بلونها الأحمر الفاتح فى السن الصغير والغامق فى السن الكبير وملمسها ناعم وقوامها لين ثابت ودهونها بيضاء تميل إلى الأصفر الفاتح ولا يوجد دهن بين العضلات ويكون أبيض ناصعا في السن الكبير.