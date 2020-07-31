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مواعيد الصلاة بتوقيت الإسكندرية خلال شهر أغسطس 2020

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حمدي قاسم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة بتوقيت الإسكندرية خلال شهر أغسطس 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية مواقيت الصلاة للصلوات الخميس وهى الفجر والظهر والعصر والمغرب بالإضافة إلى وقت شروق الشمس، وذلك عبر موقعها الإلكترونى للهيئة على شبكة الإنترنت، ونعرض جدول مواعيد الصلاة بتوقيت الإسكندرية خلال شهر أغسطس 2020، أعاننا الله على أدائها وتقبل الله منا جميعًا صلواتنا.

جدول مواعيد الصلاة بتوقيت الإسكندرية خلال شهر أغسطس 2020:

المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
الأسكندرية 2020-08-01 3:37 ص 5:17 ص 12:6 م 3:45 م 6:56 م 8:24 م
الأسكندرية 2020-08-02 3:38 ص 5:17 ص 12:6 م 3:45 م 6:55 م 8:23 م
الأسكندرية 2020-08-03 3:39 ص 5:18 ص 12:6 م 3:45 م 6:54 م 8:22 م
الأسكندرية 2020-08-04 3:39 ص 5:19 ص 12:6 م 3:45 م 6:53 م 8:21 م
الأسكندرية 2020-08-05 3:40 ص 5:19 ص 12:6 م 3:45 م 6:53 م 8:20 م
الأسكندرية 2020-08-06 3:41 ص 5:20 ص 12:6 م 3:45 م 6:52 م 8:19 م
الأسكندرية 2020-08-07 3:42 ص 5:20 ص 12:6 م 3:45 م 6:51 م 8:18 م
الأسكندرية 2020-08-08 3:43 ص 5:21 ص 12:6 م 3:44 م 6:50 م 8:16 م
الأسكندرية 2020-08-09 3:44 ص 5:22 ص 12:6 م 3:44 م 6:49 م 8:15 م
الأسكندرية 2020-08-10 3:45 ص 5:22 ص 12:5 م 3:44 م 6:48 م 8:14 م
الأسكندرية 2020-08-11 3:46 ص 5:23 ص 12:5 م 3:44 م 6:47 م 8:13 م
الأسكندرية 2020-08-12 3:47 ص 5:24 ص 12:5 م 3:44 م 6:46 م 8:12 م
الأسكندرية 2020-08-13 3:48 ص 5:24 ص 12:5 م 3:43 م 6:45 م 8:10 م
الأسكندرية 2020-08-14 3:49 ص 5:25 ص 12:5 م 3:43 م 6:44 م 8:9 م
الأسكندرية 2020-08-15 3:49 ص 5:25 ص 12:5 م 3:43 م 6:44 م 8:9 م
الأسكندرية 2020-08-16 3:51 ص 5:26 ص 12:4 م 3:42 م 6:42 م 8:7 م
الأسكندرية 2020-08-17 3:52 ص 5:27 ص 12:4 م 3:42 م 6:41 م 8:5 م
الأسكندرية 2020-08-18 3:53 ص 5:27 ص 12:4 م 3:42 م 6:40 م 8:4 م
الأسكندرية 2020-08-19 3:54 ص 5:28 ص 12:4 م 3:41 م 6:39 م 8:3 م
الأسكندرية 2020-08-20 3:54 ص 5:29 ص 12:4 م 3:41 م 6:38 م 8:1 م
الأسكندرية 2020-08-21 3:55 ص 5:29 ص 12:3 م 3:40 م 6:37 م 8:0 م
الأسكندرية 2020-08-22 3:56 ص 5:30 ص 12:3 م 3:40 م 6:36 م 7:59 م
الأسكندرية 2020-08-23 3:57 ص 5:30 ص 12:3 م 3:40 م 6:35 م 7:57 م
الأسكندرية 2020-08-24 3:58 ص 5:31 ص 12:3 م 3:39 م 6:33 م 7:56 م
الأسكندرية 2020-08-25 3:59 ص 5:32 ص 12:2 م 3:39 م 6:32 م 7:55 م
الأسكندرية 2020-08-26 4:0 ص 5:32 ص 12:2 م 3:38 م 6:31 م 7:53 م
الأسكندرية 2020-08-27 4:0 ص 5:33 ص 12:2 م 3:38 م 6:30 م 7:52 م
الأسكندرية 2020-08-28 4:1 ص 5:34 ص 12:1 م 3:37 م 6:29 م 7:50 م
الأسكندرية 2020-08-29 4:2 ص 5:34 ص 12:1 م 3:37 م 6:28 م 7:49 م
الأسكندرية 2020-08-30 4:3 ص 5:35 ص 12:1 م 3:36 م 6:26 م 7:48 م
الأسكندرية 2020-08-31 4:4 ص 5:35 ص 12:0 م 3:36 م 6:25 م 7:46 م

جدول مواعيد الصلاة بتوقيت الإسكندرية خلال شهر أغسطس 2020

مواعيد الصلاة بتوقيت الإسكندرية خلال شهر أغسطس 2020

تقبل الله منا ومنكم الصلاة وأعاننا عليها كما يرضى

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