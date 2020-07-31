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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة بتوقيت الإسكندرية خلال شهر أغسطس 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية مواقيت الصلاة للصلوات الخميس وهى الفجر والظهر والعصر والمغرب بالإضافة إلى وقت شروق الشمس، وذلك عبر موقعها الإلكترونى للهيئة على شبكة الإنترنت، ونعرض جدول مواعيد الصلاة بتوقيت الإسكندرية خلال شهر أغسطس 2020، أعاننا الله على أدائها وتقبل الله منا جميعًا صلواتنا.
جدول مواعيد الصلاة بتوقيت الإسكندرية خلال شهر أغسطس 2020:
|المدينة
|التاريخ
|فجر
|شروق
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الأسكندرية
|2020-08-01
|3:37 ص
|5:17 ص
|12:6 م
|3:45 م
|6:56 م
|8:24 م
|الأسكندرية
|2020-08-02
|3:38 ص
|5:17 ص
|12:6 م
|3:45 م
|6:55 م
|8:23 م
|الأسكندرية
|2020-08-03
|3:39 ص
|5:18 ص
|12:6 م
|3:45 م
|6:54 م
|8:22 م
|الأسكندرية
|2020-08-04
|3:39 ص
|5:19 ص
|12:6 م
|3:45 م
|6:53 م
|8:21 م
|الأسكندرية
|2020-08-05
|3:40 ص
|5:19 ص
|12:6 م
|3:45 م
|6:53 م
|8:20 م
|الأسكندرية
|2020-08-06
|3:41 ص
|5:20 ص
|12:6 م
|3:45 م
|6:52 م
|8:19 م
|الأسكندرية
|2020-08-07
|3:42 ص
|5:20 ص
|12:6 م
|3:45 م
|6:51 م
|8:18 م
|الأسكندرية
|2020-08-08
|3:43 ص
|5:21 ص
|12:6 م
|3:44 م
|6:50 م
|8:16 م
|الأسكندرية
|2020-08-09
|3:44 ص
|5:22 ص
|12:6 م
|3:44 م
|6:49 م
|8:15 م
|الأسكندرية
|2020-08-10
|3:45 ص
|5:22 ص
|12:5 م
|3:44 م
|6:48 م
|8:14 م
|الأسكندرية
|2020-08-11
|3:46 ص
|5:23 ص
|12:5 م
|3:44 م
|6:47 م
|8:13 م
|الأسكندرية
|2020-08-12
|3:47 ص
|5:24 ص
|12:5 م
|3:44 م
|6:46 م
|8:12 م
|الأسكندرية
|2020-08-13
|3:48 ص
|5:24 ص
|12:5 م
|3:43 م
|6:45 م
|8:10 م
|الأسكندرية
|2020-08-14
|3:49 ص
|5:25 ص
|12:5 م
|3:43 م
|6:44 م
|8:9 م
|الأسكندرية
|2020-08-15
|3:49 ص
|5:25 ص
|12:5 م
|3:43 م
|6:44 م
|8:9 م
|الأسكندرية
|2020-08-16
|3:51 ص
|5:26 ص
|12:4 م
|3:42 م
|6:42 م
|8:7 م
|الأسكندرية
|2020-08-17
|3:52 ص
|5:27 ص
|12:4 م
|3:42 م
|6:41 م
|8:5 م
|الأسكندرية
|2020-08-18
|3:53 ص
|5:27 ص
|12:4 م
|3:42 م
|6:40 م
|8:4 م
|الأسكندرية
|2020-08-19
|3:54 ص
|5:28 ص
|12:4 م
|3:41 م
|6:39 م
|8:3 م
|الأسكندرية
|2020-08-20
|3:54 ص
|5:29 ص
|12:4 م
|3:41 م
|6:38 م
|8:1 م
|الأسكندرية
|2020-08-21
|3:55 ص
|5:29 ص
|12:3 م
|3:40 م
|6:37 م
|8:0 م
|الأسكندرية
|2020-08-22
|3:56 ص
|5:30 ص
|12:3 م
|3:40 م
|6:36 م
|7:59 م
|الأسكندرية
|2020-08-23
|3:57 ص
|5:30 ص
|12:3 م
|3:40 م
|6:35 م
|7:57 م
|الأسكندرية
|2020-08-24
|3:58 ص
|5:31 ص
|12:3 م
|3:39 م
|6:33 م
|7:56 م
|الأسكندرية
|2020-08-25
|3:59 ص
|5:32 ص
|12:2 م
|3:39 م
|6:32 م
|7:55 م
|الأسكندرية
|2020-08-26
|4:0 ص
|5:32 ص
|12:2 م
|3:38 م
|6:31 م
|7:53 م
|الأسكندرية
|2020-08-27
|4:0 ص
|5:33 ص
|12:2 م
|3:38 م
|6:30 م
|7:52 م
|الأسكندرية
|2020-08-28
|4:1 ص
|5:34 ص
|12:1 م
|3:37 م
|6:29 م
|7:50 م
|الأسكندرية
|2020-08-29
|4:2 ص
|5:34 ص
|12:1 م
|3:37 م
|6:28 م
|7:49 م
|الأسكندرية
|2020-08-30
|4:3 ص
|5:35 ص
|12:1 م
|3:36 م
|6:26 م
|7:48 م
|الأسكندرية
|2020-08-31
|4:4 ص
|5:35 ص
|12:0 م
|3:36 م
|6:25 م
|7:46 م
جدول مواعيد الصلاة بتوقيت الإسكندرية خلال شهر أغسطس 2020
تقبل الله منا ومنكم الصلاة وأعاننا عليها كما يرضى
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الوضع في مصر
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اصابات
93,356
-
تعافي
37,025
-
وفيات
4,728
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.