شكرا لقرائتكم خبر عن الحجاج يؤدون الركن الأعظم وسط تدابير احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى حجاج بيت الله الحرام، الخميس، الركن الأعظم من الحج، بالتوافد على صعيد عرفة بفرح، فى المكان الذى ألقى فيه النبى محمد، خطبة الوداع، وذلك بعد قضائهم يوم التروية ومبيتهم فى مشعر مِنى، وطاف الحجاج حول الكعبة، مرتدين الكمامات، فى مجموعات صغيرة من 50 شخصا، وحافظ كل منهم على مسافة آمنة، يرافقهم إخصائى صحى لمراقبة تحركاتهم، ومنع تقبيل ولمس الكعبة والحجر الأسود.

وألقى الشيخ الدكتور عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكى، خطبة عرفة، من مسجد نمرة، الذى أكد أن قرار محدودية الحجاج يأتى للحفاظ على النفس البشرية.

أضاف المنيع أن الشريعة جاءت لحفظ الحقوق وصيانة الدماء والأموال وحرمت الاعتداء على الآخرين كما منعت تأجيج وتغذية الصراعات والإرهاب، ونهت عن الإفساد فى الأرض والابتعاد عن مسببات الفتن، محذرة من الاستجابة للأعداء المتربصين، وأمرت بالالتزام بالأنظمة والطاعة لأولياء الأمور بغير معصية.

وأمضى الحجاج فى يوم عرفات، وقتهم فى العبادة وذكر الله والتلبية أملا فى التطهر من ذنوبهم والاستجابة لدعواتهم، وذلك بعدما استمع ضيوف الرحمن إلى خطبة يوم عرفة فى مسجد نمرة، ثم أدوا صلاتى الظهر والعصر جمعا وقصرا، قبل «النفرة» بعد مغيب الشمس إلى مزدلفة.

وسيبيت الحجاج فى مزدلفة، استعدادا لرمى الجمرات اليوم، وخلال أيام التشريق الثلاثة.

وجاء الحج هذا العام لقلة محظوظة، خاصة أنه فى السنوات التى سبقت ظهور فيروس كورونا، كان نحو ثلاثة ملايين حاج يتوافدون من جميع أنحاء العالم على أقدس المواقع الإسلامية لأداء فريضة الحج تحت أشعة الشمس الحارقة.

لكن بعد أن جعل الوباء التجمعات الكبيرة مستحيلة، تجمع بضعة آلاف فقط من الحجاج، السعوديين والمقيمين الأجانب، على جبل الرحمة فى عرفات هذا العام لأداء أهم شعائر الحج والابتهال إلى الله بقلب واحد، وفق وكالة رويترز.

ولتحقيق هذا الهدف، وللمرة الأولى فى التاريخ الحديث، خفضت المملكة بشكل كبير عدد الحجاج لضمان الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى.

وقال وزير الحج فى يونيو الماضى، إن عدد الحجاج سيقتصر على حوالى ألف، ولكن لم يُذكر رقم رسمى لأولئك الذين يؤدون مناسك الحج هذه الأيام، وقالت بعض وسائل الإعلام المحلية السعودية إن العدد نحو عشرة آلاف.

ويشكل العاملون السعوديون فى الرعاية الصحية والأمن، الذين يتصدرون الخطوط الأمامية فى المعركة ضد المرض، نحو 30% من إجمالى الحجاج. بينما ينحدر الباقون من المقيمين فى المملكة من 160 دولة.

واستقبلت وزارة الداخلية السعودية الحجاج على صعيد‫ عرفة الذين أدوا شعائر ‫الحج، وسط إجراءات صحية مشددة تضمن تحقيق التباعد بين الحجاج فى مختلف المواقع التى يتواجدون فيها لأداء مناسك الحج.

وجرت عمليات نقل الحجاجِ إلى ‫المشاعر المقدسة باستخدام الحافلات، وفق تنظيم خاص يحقق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت الداخلية السعودية أن الجهات الأمنية فرضت طوقا أمنيا محكما حول المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات، التى تقضى بمنع الدخول إليها أو التواجد فيها بدون تصريح من الجهات المختصة وحتى نهاية موسم الحج، وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

وتواجه السلطات السعودية تحديا غير مسبوق فى موسم الحج هذا العام، بسبب تفشى وباء كورونا، الذى هدد بإلغاء مشهد الحج للمرة الأولى منذ عام 1932، حتى سمحت المملكة السعودية بإقامة شعائر الحج لعدد محدود من المقيمين.

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واتخذت الرياض إجراءات عدة لإتمام الشعائر والحيلولة دون أن تصبح مدينة مكة بؤرة جديدة لنشر فيروس كورونا، معلنة فرض الحجر المنزلى على الحجاج لمدة أسبوعين كإجراء احترازى.

وشددت على كل الحجاج والعمال والقائمين على مسار الحج ارتداء الكمامات خلال كل الأوقات بما فى ذلك أوقات الصلاة، كما يتعين الالتزام بالتباعد الاجتماعى، وفى رمى الجمرات سيزود الحجاج بجمرات معقمة ومغلفة، وسيتم وضع جدول ينظم حركة الحجيج من أجل رمى الجمرات حتى لا يتجاوز عددهم أكثر من 50 شخصا فى نفس الوقت.

وتم تخصيص نقطة فحص داخل السكن ومناطق ركوب الحافلات وداخل الحرم المكى، للتأكد من صحة الحجيج، وإذا ظهرت أعراض الفيروس كالحمى والسعال على أحدهم سيتم التعامل معه فورا.

فيما تشمل قائمة المحاذير عدم لمس أو تقبيل الحجر الأسود، مع وجود حواجز تمنعه من الاقتراب، عملا بإجراءات الوقاية، وسيتم تزويد الحجيج بماء زمزم معبأة مسبقا منعا للتزاحم، وسيتم وضع ملصقات أرضية عند برادات المياه عملا بإجراء التباعد الاجتماعى، وسيتم رفع السجاد الخاص بالحرم المكى، وسيكون على كل حاج استخدام سجادته الخاصة.

وفى مكة، انتشر 3500 عامل بالمسجد الحرام، لتطهيره باستخدام 54 ألف لتر من المطهرات و1050 لترا من معطرات الهواء يوميا، وتنظيف أرضيات المسجد 10 مرات فى اليوم، بعد أن كانت تُنظف 3 مرات فى الماضى.

وخصصت 6 مستشفيات لخدمة الحجاج بالإضافة إلى 51 عيادة و200 سيارة إسعاف موزعة على مواقع مختلفة بدعم من 62 فريقا ميدانيا و8 آلاف متخصص فى الرعاية الصحية.

وقالت حنان بلخى، المديرة العامة المساعدة لشؤون مقاومة مضادات الميكروبات فى منظمة الصحة العالمية: «تعتمد المملكة على سنوات من الخبرة فى إدارة الحج وعملت بجد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لضمان سير الحج بشكل سلس للغاية».

وأفاد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصورى، بأنه ركبت الكسوة الجديدة المكونة من 4 جوانب مفرقة وستارة الباب، موضحا أن الكسوة تستهلك نحو 670 كيلوجراما من الحرير الخام الذى صُبغ داخل المجمع باللون الأسود، و120 كيلوجراما من أسلاك الذهب، و100 من أسلاك الفضة.