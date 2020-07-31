شكرا لقرائتكم خبر عن «الحكومة» تعلن الاستنفار خلال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت الأجهزة التنفيذية فى المحافظات، حالة الاستعداد القصوى، لمواجهة المشاكل الطارئة، ولمراقبة الأسواق وتوفير السلع الغذائية والتموينية، خلال عيد الأضحى المبارك، وأكدت وزارة البيئة، استعدادها لمواجهة المخالفات، فيما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، خطة استعداد المستشفيات الجامعية.

وكشف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، عن تشكيل غرف عمليات مركزية داخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع الغذائية ومديريات التموين والتجارة الداخلية فى المحافظات، لمتابعة استقرار الحالة التموينية والمرور الدورى والميدانى على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والشوادر والمخابز والمنافذ التموينية، بما يضمن ضبط الأسواق والأسعار.

وأكد المصيلحى، توافر اللحوم الحية والطازجة والمبردة والمجمدة فى شوادر الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروع المجمعات الاستهلاكية، لافتا إلى استمرار عمل هذه المجمعات، خلال يومى الوقفة وأول أيام العيد.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى بيان، أمس، «تم التنسيق بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة 137، لاستقبال وتحويل المرضى، بالإضافة إلى توفير آلية تداول بيانات المصابين والوفيات بين المستشفيات الجامعية والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان».

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، برفع درجة الاستعداد فى جهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، خلال إجازة العيد، للتدخل السريع لمواجهة المشاكل البيئية الطارئة، وأصدرت توجيهاتها لقطاع الفروع للربط مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وتشكيل فرق عمل فى ١٦ فرعا إقليميا على مستوى الجمهورية، للتعامل مع المشاكل البيئية الطارئة فى نطاق كل فرع.

وفى المحافظات، رفعت الأجهزة التنفيذية، حالة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأحداث الطارئة، ومراقبة الأسواق وتوفير السلع الغذائية والتموينية، خلال العيد، وتذليل الصعاب تيسيرًا على المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية.

ففى القاهرة، تفقد اللواء المحافظ، خالد عبد العال، مجزر البساتين الآلى، أمس، لمتابعة مدى استعداده لاستقبال الأضاحى، طوال أيام عيد الأضحى، واطمأن، خلال جولته، على اتخاذ الإجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، وتحدث مع الجزارين عن أسعار اللحوم الحية، مطالبًا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيًا.

وفى الشرقية، ألغى المحافظ ممدوح غراب، إجازات القيادات التنفيذية، على مستوى المحافظة، وشدد على وجود رؤساء المراكز والمدن والأحياء فى مكاتبهم، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واستمرار غلق الحدائق والمتنزهات، تفعيلا لقرار رئيس مجلس الوزراء، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى كفرالشيخ، قال الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الاوقاف: «جمعنا مليونا و٥٨٩ ألفا و٤٠٠ جنيه، قيمة ٨٨٣ صك أضحية وزارة الاوقاف، وأن عملية التجميع تتم فى مختلف أنحاء المحافظة»، لافتا إلى تسليم المتبرعين صكوكا معتمدة من الوزارة، موضحا أن قيمة الصك١٨٠٠جنيه.

وفى بنى سويف، أكد المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، تجميع 830 صك أضحية، بقيمة مليون و494 ألف جنيه، وتوريدها فى حساب مخصص لهذا الغرض، تمهيدا لتوزيع اللحوم على الفقراء والفئات الأولى بالرعاية فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

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وفى الأقصر، تفقد محمد عبد القادر خيرى، نائب محافظ الأقصر، فرع الشركة المصرية 2000، يرافقة الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، للتأكد من توافر اللحوم المبردة والمجمدة والسلع التموينية، خلال فترة العيد.

وفى المنوفية، أكد المهندس محمد نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، استعداد الشركة وفروعها لتوفير المياه، خلال إجازة العيد، ومواجهة الطوارئ فى الشبكات والمحطات، لافتا إلى استمرار تطهير غرف ومطابق شبكة الصرف الصحى، لضمان توافر المياه.

وفى البحيرة، نظمت مديرية الطب البيطرى، حملات تفتيشية على محال الجزارة فى المحافظة، بالتعاون مع مباحث التموين وإدارة المجازر، فى مراكز دمنهور وإيتاى البارود والمحمودية وبدر، وتم ضبط 7 محلات جزارة فى مركز إيتاى البارود، تذبح وتبيع اللحوم خارج المجازر الحكومية، وفى مركز المحمودية تم تحرير 3 محاضر لمحال جزارة للذبح خارج المجازر، ومحضر آخر لجزار لحيازته لحوما مفرومة، غير مدون عليها بيانات، وضبط 3 جزارين فى مركز بدر للذبح خارج السلخانة، وعرض لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير محاضر لمحال، لعرضها منتجات دون الإعلان عن الأسعار.

وفى شمال سيناء، شهدت شوارع وميادين العريش ومدن المحافظة، زحامًا شديدًا بسبب خروج المواطنين للتسوق وشراء احتياجات العيد، فيما نظمت إدارة المرور حركة السيارات فى الشوارع الرئيسية فى مدن المحافظة.

وأعلنت المحافظة عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية، لرصد الإخطارات وشكاوى المواطنين، والتعامل الفورى معها، مع ربط غرفة عمليات المحافظة مع غرفتى عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.