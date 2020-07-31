شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة بتوقيت القاهرة خلال شهر أغسطس 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عرضت الهيئة العامة للمساحة المصرية مواقيت الصلاة ووقت شروق الشمس عبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت، ونعرض جدول مواعيد الصلوات بتوقيت القاهرة خلال شهر أغسطس 2020، وتقبل الله من الجميع صلواتهم. جدول مواعيد الصلاة بتوقيت القاهرة خلال شهر أغسطس 2020: المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء القـاهـرة 2020-08-01 3:35 ص 5:14 ص 12:1 م 3:38 م 6:49 م 8:15 م القـاهـرة 2020-08-02 3:36 ص 5:14 ص 12:1 م 3:38 م 6:48 م 8:14 م القـاهـرة 2020-08-03 3:37 ص 5:15 ص 12:1 م 3:38 م 6:47 م 8:13 م القـاهـرة 2020-08-04 3:38 ص 5:15 ص 12:1 م 3:38 م 6:46 م 8:12 م القـاهـرة 2020-08-05 3:39 ص 5:16 ص 12:1 م 3:38 م 6:45 م 8:11 م القـاهـرة 2020-08-06 3:40 ص 5:17 ص 12:1 م 3:38 م 6:45 م 8:10 م القـاهـرة 2020-08-07 3:41 ص 5:17 ص 12:1 م 3:37 م 6:44 م 8:9 م القـاهـرة 2020-08-08 3:42 ص 5:18 ص 12:1 م 3:37 م 6:43 م 8:8 م القـاهـرة 2020-08-09 3:43 ص 5:18 ص 12:0 م 3:37 م 6:42 م 8:7 م القـاهـرة 2020-08-10 3:43 ص 5:19 ص 12:0 م 3:37 م 6:41 م 8:6 م القـاهـرة 2020-08-11 3:44 ص 5:20 ص 12:0 م 3:37 م 6:40 م 8:4 م القـاهـرة 2020-08-12 3:45 ص 5:20 ص 12:0 م 3:37 م 6:39 م 8:3 م القـاهـرة 2020-08-13 3:46 ص 5:21 ص 12:0 م 3:36 م 6:38 م 8:2 م القـاهـرة 2020-08-14 3:47 ص 5:21 ص 12:0 م 3:36 م 6:37 م 8:1 م القـاهـرة 2020-08-15 3:48 ص 5:22 ص 11:59 ص 3:36 م 6:36 م 8:0 م القـاهـرة 2020-08-16 3:49 ص 5:23 ص 11:59 ص 3:36 م 6:35 م 7:58 م القـاهـرة 2020-08-17 3:50 ص 5:23 ص 11:59 ص 3:35 م 6:34 م 7:57 م القـاهـرة 2020-08-18 3:50 ص 5:24 ص 11:59 ص 3:35 م 6:33 م 7:56 م القـاهـرة 2020-08-19 3:51 ص 5:24 ص 11:59 ص 3:35 م 6:32 م 7:55 م القـاهـرة 2020-08-20 3:52 ص 5:25 ص 11:58 ص 3:34 م 6:31 م 7:53 م القـاهـرة 2020-08-21 3:53 ص 5:25 ص 11:58 ص 3:34 م 6:30 م 7:52 م القـاهـرة 2020-08-22 3:54 ص 5:26 ص 11:58 ص 3:33 م 6:29 م 7:51 م القـاهـرة 2020-08-23 3:55 ص 5:27 ص 11:58 ص 3:33 م 6:28 م 7:50 م القـاهـرة 2020-08-24 3:55 ص 5:27 ص 11:57 ص 3:33 م 6:27 م 7:48 م القـاهـرة 2020-08-25 3:56 ص 5:28 ص 11:57 ص 3:32 م 6:26 م 7:47 م القـاهـرة 2020-08-26 3:57 ص 5:28 ص 11:57 ص 3:32 م 6:25 م 7:46 م القـاهـرة 2020-08-27 3:58 ص 5:29 ص 11:56 ص 3:31 م 6:24 م 7:44 م القـاهـرة 2020-08-28 3:59 ص 5:29 ص 11:56 ص 3:31 م 6:22 م 7:43 م القـاهـرة 2020-08-29 3:59 ص 5:30 ص 11:56 ص 3:30 م 6:21 م 7:42 م القـاهـرة 2020-08-30 4:0 ص 5:31 ص 11:56 ص 3:30 م 6:20 م 7:40 م القـاهـرة 2020-08-31 4:1 ص 5:31 ص 11:55 ص 3:29 م 6:19 م 7:39 م جدول مواعيد الصلاة بتوقيت القاهرة خلال شهر أغسطس 2020 مواعيد الصلاة بتوقيت القاهرة خلال شهر أغسطس 2020 وقفنا الله وإياكم إلى الطاعات الوضع في مصر Advertisements

اصابات 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

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