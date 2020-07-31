شكرا لقرائتكم خبر عن "تجنب المصافحة باليد".. 6 نصائح من نقابة الأطباء لمنع عدوى كورونا فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد النقابة العامة للأطباء، مجموعة من النصائح الواجب الالتزام بها، خلال إجازة عيد الأضحى، لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتتضمن تلك النصائح:

1- ارتداء الكمامة لحماية أسرتك وأصدقائك.

2- احرص على استخدام الكحول للتطهير.

3- تجنب المصافحة باليد.

4- استخدم مطهر اليدين دائما.

5- حافظ على التباعد الاجتماعى.

6- تجنب الأماكن المزدحمة.

7- أغسل يديك باستمرار.

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وكانت نقابة الأطباء، قد أكدت أن الحديث عن ضعف فيروس كورونا المستجد، وأن أعداد المصابين يقل، لا يعنى أن ينسى الجميع أن الفيروس مازال موجود، ولم يختف بعد، مؤكدة ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، والوقاية، والتى ستقلل بدورها الخسائر.

ويأتى ذلك، فى الوقت الذى أكدت فيه منظمة الصحة العالمية، أنه مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يرتفع خطر انتقال العدوى نتيجة التجمعات الاجتماعية والدينية الحاشدة، وأوصت المنظمة البلدان عند اتخاذ قرارات متعلقة بعيد الأضحى بأن تنظر بجدية في إمكانية إلغاء التجمعات الاجتماعية والدينية الحاشدة. وينبغي أن يستند أي قرار بتقييد عقد تجمعات حاشدة أو تعديله أو تأجيله أو إلغائه أو الشروع في إجرائه إلى تقدير موحد للمخاطر، كما ينبغى أن يكون جزءاً من نهج شامل تتبعه السلطات الوطنية استجابةً للجائحة.

وفي حين أن مصدر الفيروس الذي يُعزى إليه مرض كوفيد-19 لم يتحدد بعد، إلا أنه من الضروري أن تتخذ البلدان تدابير صارمة بشأن بيع الحيوانات وذبحها وتوزيع لحومها، على أن تكفل أيضاً إنفاذ اللوائح الوطنية المعنية بسلامة الأغذية والنظافة الشخصية.