شكرا لقرائتكم خبر عن للراغبين فى السفر للكويت.. أماكن تحليل PCR بمحافظات الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم إن هناك متابعة مستمرة لكل ما ورد من استفسارات شملت إمكانية تجديد المصريين بالكويت لإقاماتهم المنتهية، وكذلك العمالة المصرية منتهية الإقامة والتي تتواجد بمصر خلال هذه الفترة بسبب الإجازة السنوية، بالإضافة لاستيضاح موقف الموظفين المصريين الذين تم إنهاء خدماتهم من شركة الخطوط الجوية الكويتية، واستعراض التسهيلات التي ستُقدم لحل موقفهم.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم تواصلت مع الجهات المعنية في دولة الكويت لإيضاح السبل التي إتاحتها الحكومة الكويتية لتجديد الإقامات في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا، حيث أوضحت الجهات المعنية أن تسجيل الإقامات خلال هذه المرحلة سيتم إلكترونيًا، ويمكن للمصري الراغب في تجديد إقامته التسجيل ودفع الرسوم أون لاين، كما يمكن للشركات أن تسجل للموظفين والعاملين بها لتجديد إقامته.

وفيما يتعلق بالراغبين في تجديد إقامتهم من المصريين ومن ثم يغادرون الكويت إلى مصر، فلا توجد أية عوائق في ذلك حيث تغادر يوميًا حوالي 18 طائرة من الكويت إلى مصر.

وينشر ”الخليج 365” أسماء المعامل المعتمدة لإجراء تحليل PCR في منطقة الصعيد تمهيدا لعودتهم:

(أسوان - حميات أسوان)

(الأقصر - حميات الأقصر٢)

(قنا - حميات قنا)

(سوهاج – أخميم)

(أسيوط - صدر أسيوط)

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(المنيا - حميات المنيا)

(جراحات – سمالوط)

(بني سويف - جامعة بني سويف - المعامل المشتركة)

(الوادي الجديد - الخارجة العام، الداخلة العام)

(الفيوم - الفيوم العام).



