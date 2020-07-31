شكرا لقرائتكم خبر عن أحكام الأضحية وآداب المضحى فى عيد الأضحى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأضحية استجابة لأمر الله تعالى، فينبغى للمسلم أن يهتم بأمر الأضحية، ويعظِّمَ شأنها، ويجتهدَ فى المحافظة عليها، فهى من شعائر الإسلام العظيمة، التى نتذكر من خلالها معانى الإيثار، وشكر الله تعالى على نعمائه، والتوسعة على الأهل والأولاد، وإدخال السرور على الأصدقاء والفقراء، وكذلك طاعة أبينا إبراهيم عليه السلام لربه سبحانه وتعالى.

وفى هذا التقرير، نتعرف معا على بعض أحكام الأضحية وآداب المضحِّى التى حددها مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية منها:

• استخدام آلة حادة فى الذبح وألا يتمهل أثناء الذبح بل عليه أن يسرع.

• سحب الأضحية لموضع الذبح برفق

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• وضعها فى اتجاه القبلة

• إخفاء آلة الذبح عن عين الأضحية قبل ذبحها.

• وضع الذبيحة على شقها الأيسر قبل الذبح.

• يتولى ذبح الأضحية من كان يحسن الذبح وإلا فيشهد ذبحها.

• التسمية والتكبير عند الذبح.