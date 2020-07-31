شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه هيئات النظافة برفع مخلفات ذبح الأضاحى على مدار الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة التنمية المحلية، هيئات النظافة وقيادات المحليات بضرورة شن حملات نظافة مكثفة لجمع مخلفات ذبح الأضاحى والتخلص الآمن منها.

رفعت وزارة التنمية المحلية، درجة الاستعداد طوال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث وجهت بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام الوزارة وأخرى بكل محافظة للعمل على مدار الساعة خلال أيام العيد، لمواجهة أى طوارئ أو أزمات، لافتة إلى أن غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية تتلقى الشكاوى على أرقام :27957837، و33356708، أو فاكس 33378597.

وشددت الوزارة على ضرورة قيام المحافظات باتخاذ إجراءات التخلص الآمن من مخلفات الذبائح أولاً بأول وتحرير محاضر بيئية للمخالفين وفتح المجازر أمام المواطنين.

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وناشدت وزارة التنمية المحلية المواطنين بالالتزام بمعاونة الأجهزة المعنية بالحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة المالية.

وفى سياق متصل كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعلن عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى وذلك تحفيزا لهم على ذبح الأضاحى فى المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة،كما أصدر قرارا بحظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أى مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وحال المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنيه وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشىء لأصله مشددا علي حظر ذبح الأضاحي فى الشوارع وأن عملية الذبح مقتصرة على مجازر المحافظة المخصصة والمعدة لذلك لمراعاة نظافة الشارع وسلامة الذبائح من التلوث، مضيفا إلى أن الذبح فى المجازر سيكون بالمجان تحفيزًا للمواطنين للإقبال على المجازر.

وكلف المحافظ إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.