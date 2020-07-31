تجنب المصافحة.. الجيزة تطالب المواطنين بالحرص لمنع تفشي كورونا خلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

ناشدت محافظة الجيزة، المواطنين اتخاذ الإجراءات الآمنة التي حددتها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس "كورونا" خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت المحافظة، في بيان، ضرورة المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي بين الأفراد على ألا تقل عن 1 متر، وارتداء الكمامة المصنعة من القماش مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها وإزالتها والتخلص منها.

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كما طالبت بالحد من التجمعات الاجتماعية العامة والخاصة وتشجيع عدم المصافحة باليد في اللقاء وتحية الناس لتخفيف انتقال العدوى خاصة في الأماكن المغلقة.

وشملت الإجراءات الوقائية منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة المرتبطة بالأنشطة الخاصة بالعيد مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها.

كما ناشدت المحافظة، المواطنين من كبار السن والذين لديهم تاريخ مرضي سابق مثل مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والرئة المزمنة والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة وتثبيط المناعة والسرطان بعدم التواجد في أي تجمعات نظراً لأنهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.