السباعي: نمتلك 20 ألف رأس ماشية ونعرض منتاجتنا عبر 400 منفذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن عدد المزارع التابعة للقطاع تبلغ 44 مزرعة ما بين إنتاجية زراعية وحيوانية منتشرين على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن حجم الماشية الحية يتجاوز 20200 رأس.

وأضاف السباعي، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا، أن القطاع يوفر اللحوم والألبان على مدار العام وخاصة لحوم الأضاحي من العجول المسمنة والخراف وعرضها بمزارع القطاع، لافتا إلى طرح أضحية العيد بأسعار أقل من الأخرى بنسبة 20% وتبدأ من 50 جنيها للكيلو القائم، و55 جنيها للأبقار، و60 جنيها للجاموس، و60 جنيها للماعز، و105 جنيهات للكندوز.

وأشار إلى أن القطاع يمتلك 400 منفذ موزعين على كافة محافظات الجمهورية بهدف التخفيف على كاهل المواطنين والحصول على أفضل جودة.