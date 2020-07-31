وفقا للقانون.. أين تذهب رسوم تراخيص مزاولة العمل الإعلامي للوسائل المختلفة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حدد القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المسار القانوني لرسوم تراخيص مزاولة العمل الإعلامي التي يحصلها المجلس من الوسائل المتقدمة الترخيص أو توفيق أوضاعها.

وذكرت المادة 87 من القانون أن موارد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تتكون من:

1- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات في الموازنة العامة.

2- رسوم تراخيص مزاولة العمل الإعلامي وتصاريح محتوى البث التي يصدرها.

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3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي يؤديها لمن يطلبها، سواء في الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه.

4- المنح والهبات والتبرعات الوصايا التي يقبلها المجلس بموافقة ثلثي عدد أعضائه، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأي الجهات الأمنية المعنية.

5- القروض التي تعقد لصالحه بعد اتباع الإجراءات المقررة قانونًا.

وللمجلس الحق في الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبي في حساب خاص لدى أحد بنوك القطاع العام، والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته.