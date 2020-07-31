شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر «المصري اليوم».. التحقيق فى «سرقة سفينة غارقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحقق الأجهزة الأمنية المختصة بالبحر الأحمر في واقعة قيام مجهولين بتقطيع وسرقة حطام إحدى السفن الغارقة بشعاب الشبرور في قاع البحر الأحمر، وذلك لضبط الجناة والأدوات المستخدمة في الواقعة التي انفردت «المصرى اليوم» بنشرها الخميس.

وأكد بعض العاملين في الغوص والأنشطة البحرية بالغردقة أن الأجهزة الأمنية ومسؤولين من النقل والبيئة تواصلوا معهم حول الواقعة، وأن الأجهزة الأمنية المختصة تلقت إخطارا بمكان الواقعة وجار البحث عن الجناة.

وكان عدد من العاملين بالغوص رصدوا عمليات قطع وسرقة لمحتويات السفن والمراكب الغارقة في أعماق البحر الأحمر باستخدام أدوات تقطيع ومناشير وأدوات رفع لمحتويات السفن الغارقة من القاع للسطح باستخدام بالونات هوائية، واعتبر الغطاسون أن هذه الواقعة جريمة ضد إحدى أهم مناطق وعناصر الجذب السياحى المتمثل في حطام السفن الغارقة الذي يخطى بإقبال آلاف السائحين.

وأكد تقرير لباحثى محميات البحر الأحمر أن هناك سفنا تجارية وحربية وركاب وسياحية في نحو 21 موقعا للسفن الغارقة بقاع البحر الأحمر، حيث يعد حطام هذه السفن كنزا مفتوحا لهواة الغوص، متروكا للعبث به على أيدى المغامرين.

وطالب أيمن طاهر، خبير الغطس العالمى، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالبحر الأحمر، بوضع مواقع السفن الغارقة على خريطة مواقع الغطس بالمحافظة وحمايتها من أيدى المغامرين.

واعتبر أشرف صالح، رئيس غرفة سياحة الغوص، السفن الغارقة أحد أهم مقومات التسويق لسياحة الغوص، فهى تحظى باهتمام من السائحين.

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وأكد محمد عرفات، الخبير القانونى، أنه وفقا للقانون البحرى الدولى فإن السفن الغارقة تعد ملكا لهيئة موانئ البحر الأحمر وإن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة البيئة هو حماية هذه السفن الغارقة.